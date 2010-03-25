Приватный проект для Дерягиной Ольги

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен3 заявки201 просмотр

Написание двух seo-статей. Свадебная тематика.

Написание статей
15 лет назад
skromnaya
Елена 
42 года
19 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
$10
1 день
Все хорошо, спасибо. Работаем дальше :)
Какая же девушка откажется от написания статей на такую красивую и интересную тему, как свадьба? Тем более, для такого замечательного заказчика, как Елена? Спасибо за наше очередное взаимовыгодное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад

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