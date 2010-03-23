Требуются тезисы доклада на Международную научно-практическую конференцию. Тематика: Перспективы информационных систем Теория вероятностей и математическая статистика Математическое моделирование Прикладная математика Вычислительная техника и программирование Программное обеспечение ...
Написание статей
Нужны авторы для написания адекватных толковых текстов информационного и маркетингового характера на различные темы.
Оплата.
копирайтинг - 1,2$ - 2$/1000
сео-рерайт/копирайтинг 1,5$ - 2$/1000
рерайт - 0,6$ - 1$/1000
*разбежка пропорционально сложности задания
*оплата производится при помощи эл. платежных систем webmoney и yandex
Требования.
- лексическая грамотность
- пунктуальность, ответственность
- способность адекватно улавливать нужную стилистику и создавать тексты с учетом их предназначения и потенциальной целевой аудитории
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $30Копирайтинг3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо поработать с текстами Условия в привате.Завершен15 лет назад
Статьи для сео. Обязательно знания в этой сфере и информативность текстов с соблюдением плотности ключевых слов. Сферы 3d графика, мультимедиа, продвижение, создание сайтов. Указывать стоимость за тис, и максимальное количество тис в ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт15 лет назад
Несколько статей по ТЗЗавершен15 лет назад
Необходимо наполнение ресурса новостями и статьями по тематикам Здоровье/Финансы/Образование. Источники информации ищете сами. Это может быть хороший рерайт, перевод с других языков, копирайт и т.д. Минимальный объем одной статьи/новости - 1000 символов. ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется удаленный сотрудник Спектр работ: - обработка новостей и подготовка краткого обзора новостей - подготовка ком.предложений, акций и пр - написание интересных уникальных статей Работа постоянная Желателен ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт15 лет назад
Написание текстов по тематике: тонировка автостекол, ремонт автостекол. За основу можно взять текст из файла в приложении. Оплата 1$ за 1000 знаков без пробелов.Копирайтинг11 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно 13 текстов по 1000 - 1500 симв. тема - принадлежности для детей (стульчики, кроватки и т.п) Можно делать рерайт описаний с других сайтов, вставляя необходимые ключи и вспомогательные словосочетания. ...Копирайтинг2 исполнителяЗакрыт15 лет назад
- $300
Написание статей на сайт - компании дистрибутора полимерной тары. Тематика продукции понятна из www.iplast.su Мы их официальные дистрибуторы по московскому региону Сайт со статьями будет располагаться на домене www.center-pack.ru (дизайн и програмная ...Закрыт15 лет назад
Интернет магазину подарков требуется написание/рерайт описаний для подарков и статей (тексты предназначаются как для чтения так и для поисковой оптимизации) Требование к кандидатам: - Орфографическая грамотность - ...Копирайтинг25 заявокЗакрыт15 лет назад