Написание статей

Несколько раз работала с Юлией. Последний оказался довольно трагичным. Юля взяла в работу небольшой заказ. Когда времени было уже на 2 часа позже назначенного на сдачу работы, я поинтреосовалась у нее как дела с моим текстом. Сказала, что дописывает. Я отодвинула срок еще на несколько часов, чтобы у человека было время все неспеша закончить. В итоге вместо статьи я получила низкосортник. Кстати говоря, оказалось, что текст писала Юля не сама.. Она после того, как взяла у меня заказ, набрала у другого заказчика еще на 20 000 работы. Отодвинув с первого плана мой заказ, девушка принялась за следующий. И "чтобы не подводить" решила дать написать этот текст другому человеку. Перед тем как прислать мне чужую работу она даже не удосужилась прочитать ее. Если говорить о текстах, которые пишет сама Юля, то могу сказать, что они немного ниже среднего уровня для человека, чья профессия называется "копирайтер".