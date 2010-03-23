Написание статей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт43 заявки1515 просмотров

Нужны авторы для написания адекватных толковых текстов информационного и маркетингового характера на различные темы.

Оплата.

копирайтинг - 1,2$ - 2$/1000

сео-рерайт/копирайтинг 1,5$ - 2$/1000

рерайт - 0,6$ - 1$/1000

*разбежка пропорционально сложности задания

*оплата производится при помощи эл. платежных систем webmoney и yandex

Требования.

- лексическая грамотность

- пунктуальность, ответственность

- способность адекватно улавливать нужную стилистику и создавать тексты с учетом их предназначения и потенциальной целевой аудитории

Написание статей
15 лет назад
owei_work
Ларсон 
41 год
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранные исполнители

White_Cat08
Юлия 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад
$2
1 день
Несколько раз работала с Юлией. Последний оказался довольно трагичным. Юля взяла в работу небольшой заказ. Когда времени было уже на 2 часа позже назначенного на сдачу работы, я поинтреосовалась у нее как дела с моим текстом. Сказала, что дописывает. Я отодвинула срок еще на несколько часов, чтобы у человека было время все неспеша закончить. В итоге вместо статьи я получила низкосортник. Кстати говоря, оказалось, что текст писала Юля не сама.. Она после того, как взяла у меня заказ, набрала у другого заказчика еще на 20 000 работы. Отодвинув с первого плана мой заказ, девушка принялась за следующий. И "чтобы не подводить" решила дать написать этот текст другому человеку. Перед тем как прислать мне чужую работу она даже не удосужилась прочитать ее. Если говорить о текстах, которые пишет сама Юля, то могу сказать, что они немного ниже среднего уровня для человека, чья профессия называется "копирайтер".
wormpje
36 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
15 лет назад
$10
2 дня
barbarukvadim
Вадим 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$2
1 день
Вадим взял в работу рерайт 2х текстов по 1000 симв. в 19 часов по Мск. Срок был до 24. Работу не прислал. На сообщения не отечал.
solla
45 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад
$1
1 день
gala52
Галина 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$2
1 день

Заявки фрилансеров

White_Cat08
Юлия 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад
wormpje
36 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
15 лет назад
barbarukvadim
Вадим 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
solla
45 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад
gala52
Галина 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад

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