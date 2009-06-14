gala52

Галина gala52

 
44 годаБеларусь/Минск
15 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Рерайтинг, копирайтинг,

перевод (русский, французский).

Портфолио
Отзывы заказчиков
Areal
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Рерайт
Отличная работа — мгновенно и качественно! Обязательно еще буду обращаться.
Четкая постановка задачи, оперативность, мгновенная оплата, приятное общение - о чем еще мечтать?)Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
volepik
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Рерайтинг на праздничную тематику
Спасибо за сотрудничество. Приятно удивлен профессиональным подходом и грамотным стилем изложения. Мой вердикт - профессионал)
От сотрудничества с Вадимом только самые положительные эмоции: все четко, ясно и понятно. Своевременная и быстрая оплата - очень приятное дополнение)
Ответный отзыв
the_jul
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Рерайт
Совместное сотрудничество с Галиной доставило огромное удовольствие - всегда на связи, всегда сдает работу в сроки, а сама работа на самом высоком уровне. От меня огромный плюс!
Невероятно легко и приятно работать с Юлией. Четкая постановка вопроса и быстрая оплата - приятные дополнения))
Ответный отзыв
jab
53 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Рерайт 70-80 тыс. знаков
Ответственное выполнение задания. Спасибо, было приятно сотрудничать.
Работать с Ольгой- само удовольствие. Отзывчивый, понимающий заказчик. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв