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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
12 лет назад
Отличная работа — мгновенно и качественно! Обязательно еще буду обращаться.
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, оперативность, мгновенная оплата, приятное общение - о чем еще мечтать?)Спасибо за сотрудничество!
$5
10 баллов
14 лет назад
Спасибо за сотрудничество. Приятно удивлен профессиональным подходом и грамотным стилем изложения. Мой вердикт - профессионал)
Ответный отзыв
От сотрудничества с Вадимом только самые положительные эмоции: все четко, ясно и понятно. Своевременная и быстрая оплата - очень приятное дополнение)
$50
10 баллов
14 лет назад
Совместное сотрудничество с Галиной доставило огромное удовольствие - всегда на связи, всегда сдает работу в сроки, а сама работа на самом высоком уровне. От меня огромный плюс!
Ответный отзыв
Невероятно легко и приятно работать с Юлией. Четкая постановка вопроса и быстрая оплата - приятные дополнения))
$10
10 баллов
15 лет назад
Ответственное выполнение задания. Спасибо, было приятно сотрудничать.
Ответный отзыв
Работать с Ольгой- само удовольствие. Отзывчивый, понимающий заказчик. Спасибо за сотрудничество!