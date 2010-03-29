Написание и размещение(!!!) статей по заданным темам для профильных сайтов. Сайты свои. Мы имеем несколько направлений: 1. Алкогольно-подарочно-сувенирное 2. Новогодние подарки 3. Чешское стекло, хрусталь, бокалы, вазы ...
Рерайтинг на праздничную тематику
Добрый день!
Необходимо отрерайтить 18 тыс. знаков пооперативнее.
Предпочтительно, я бы отдал проект двум людям.
Тематика - проведение праздников и т.д.
Стоимость - 35 руб за 1000 знаков.
По срокам - будем договариваться.
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