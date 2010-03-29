Рерайтинг на праздничную тематику

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Завершен16 заявок287 просмотров

Добрый день!

Необходимо отрерайтить 18 тыс. знаков пооперативнее.

Предпочтительно, я бы отдал проект двум людям.

Тематика - проведение праздников и т.д.

Стоимость - 35 руб за 1000 знаков.

По срокам - будем договариваться.

15 лет назад
volepik
36 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

magenta
45 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
olesin
Олеся 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Отличное качество работы. К сожалению, сейчас продолжить не получилось, но уверен в дальнейшем сотрудничестве. Причина этому - качественные тексты, которые радуют читателя.
Вадим, замечательный заказчик. Четко формулирует задачи, ставит реальные сроки выполнения, своевременно производит оплату, приятен в общении. Рекомендую к сотрудничеству.
gala52
Галина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Спасибо за сотрудничество. Приятно удивлен профессиональным подходом и грамотным стилем изложения. Мой вердикт - профессионал)
От сотрудничества с Вадимом только самые положительные эмоции: все четко, ясно и понятно. Своевременная и быстрая оплата - очень приятное дополнение)

Заявки фрилансеров

magenta
45 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
olesin
Олеся 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
gala52
Галина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад

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