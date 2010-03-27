Требуется дешевый копирайт и рерайт. Нужно будет писать тексты для внутренних страниц сайта без ключевых слов, просто по тематике. Объемы большие (~от 20000 симв и выше) Пишите стоимость в ЛС, тематика в ...
Рерайтинг и копирайтинг тематических сайтов
Написание и размещение(!!!) статей по заданным темам для профильных сайтов.
Сайты свои.
Мы имеем несколько направлений:
1. Алкогольно-подарочно-сувенирное
2. Новогодние подарки
3. Чешское стекло, хрусталь, бокалы, вазы
4. Напольные, настенные часы
5. Пикник, шашлык зимой. (для рекламы наборов для пикника)
Работать можно по отдельно выбраным направлениям. Оплата производится по выполненой работе.
Нужны тематические материалы как для размещения на сайты так и для размещения вне их.
Предлагается постоянная работа в этом направлении.
Есть календарный план размещения материалов по ресурсам, дается доступ к ресурсам для размещения материалов (предельно просто).
Рассматриваю предложения только со ссылкам на Вашу работу. Кроме стоимости за кол-во знаков хочется видеть качество.
Более подробная информация виде ТЦ и соглашения будет представлена исполнителю после знакомства с его предложением и работами.
Заявки фрилансеров
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