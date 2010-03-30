5 статей на тему туризм, отдых, развлечения. Не менее 4 фотки на статью, не менее 3000 символов. Байкеров и церковь лучше оставить в стороне. Давай про "туризм в плане ...
Статьи
На основе данных wiki и дополнительных источников нужно написать статью об округе, и по статье о каждом его городе. Каждая статья должна быть не более 1500 знаков.
С точки зрения ПС тексты должны быть уникальны!
От вас жду цену, сроки.
Выбранный исполнитель
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