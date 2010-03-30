Статьи

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен11 заявок239 просмотров

На основе данных wiki и дополнительных источников нужно написать статью об округе, и по статье о каждом его городе. Каждая статья должна быть не более 1500 знаков.

С точки зрения ПС тексты должны быть уникальны!

От вас жду цену, сроки.

15 лет назад
WebAdequate
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

FreelanceKP
Татьяна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$10
2 дня
Работа выполнена в соответствии с пожеланиями, в срок. Спасибо.
Положительный во всех отношениях заказчик. Приятно работать)

Заявки фрилансеров

FreelanceKP
Татьяна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Приватный проект для Натальи Орловой

    $25

    5 статей на тему туризм, отдых, развлечения. Не менее 4 фотки на статью, не менее 3000 символов. Байкеров и церковь лучше оставить в стороне. Давай про "туризм в плане ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Статьи, обзоры для покера

    Человек должен крутиться в мире покера и понимать, что и как работает. Без отзывов прошу не беспокоить. Нужно набить сайт контентом, а именно : 1.Обзоры к 12-и комнатам ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен рерайт

    $5

    Нужен качественный рерайт 10 000. Сегодня. Исходники есть. Проверка текстов в Адвего, Антиплагиате. Уник не меньше 98%. Бюджет, к сожалению, небольшой - 0,5 центов/1000. Расчитываю на ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Статья про дизайнерскую одежду

    $50

    Изучить предложенную марку одежды российского дизайнера. Хорошо, если вы уже писали о моде и т.п. и умеете писать хорошие рекламные тексты. Нужны люди только с соответствующим портфолио, в теме.

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Небольшой рекламный текст

    Нужен небольшой рекламный текст на 1000-1500 знаков. Продавать будем услуги эксперта по исследованию обстоятельств ДТП. Текст должен привлекать клиентов, демонстрировать им, в чем преимущество и необходимость обращения к услугам такого эксперта, какая выгода в этом ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Статья о доменах

    Требуется копирайтер для написании статьи о доменах. Есть сайт nsreg.ru необходимо написать рекламную статью (возможно 3-5шт в разных стилях). Акцентировать на низкие постоянные (не в акции) цены. Оплата $3 за 1000 знаков ...

    Написание статей
    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • 2 аналитические статьи

    $50

    Здравствуйте необходимо написать 2 аналитические статьи (провести сравнительный анализ). Темы и подробности вышлю кандидатам. Планирую дать 1 статью – одному кандидату. Если успеете две, дам две! ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Текст "О сайте".

    Здравствуйте, Уважаемые! Требуется написать небольшой текст "О сайте" ~ 1000 знаков. Тема сайта: софт, аудио, видео, в общем то, что принято называть словом "Warez". Урл сайта отправлю выбранному исполнителю. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Пресс-релиз о проведении бизнес-форума

    $50

    Представительство иностранной ассоциации в Украине каждые 6 месяцев организовывает визиты в Киев иностранных делегаций из 15-20 зарубежных компаний в рамках участия в бизнес-форуме, который посвящен тематике энергосбережения, энергоэффективности и возобновляемых источников энергии. В связи с ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Копирайт (тематика: создание сайтов в Москве)

    Требуются качественные, оригинальные проникновенные сео-тексты для сайта ("без воды" и стандартного набора тупых фраз) . Тематика - создание сайтов. От вас - примеры работ и стоимость за 1К символов. Все тексты ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад