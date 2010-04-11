Статья о доменах

Требуется копирайтер для написании статьи о доменах. Есть сайт nsreg.ru необходимо написать рекламную статью (возможно 3-5шт в разных стилях). Акцентировать на низкие постоянные (не в акции) цены.

Оплата $3 за 1000 знаков (без пробелов). Более высокие ценники нет смысла предлагать. Не тратьте свое и наше время.