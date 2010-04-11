Статья о доменах

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Завершен15 заявок412 просмотров

Требуется копирайтер для написании статьи о доменах. Есть сайт nsreg.ru необходимо написать рекламную статью (возможно 3-5шт в разных стилях). Акцентировать на низкие постоянные (не в акции) цены.

Оплата $3 за 1000 знаков (без пробелов). Более высокие ценники нет смысла предлагать. Не тратьте свое и наше время.

Написание статей
15 лет назад
topdobra
Андрей 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

Daniellll
Денис 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$3
2 дня
angel_1987
Анастасия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$15
1 день
Отличный копирайт! Обязательно буду еще обращаться! Рекомендую!
Одни положительные впечатления от сотрудничества с Андреем. Все прошло замечательно, оплата вовремя.
eug
48 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$3
1 день
Хороший текст с первого раза. Мелкие незначительные коррективы. Работой очень доволен, обязательно буду работать еще. Рекомендую!
Отличный заказчик, всегда готовый к конструктивному диалогу с исполнителем..Очень приятно сотрудничать

Заявки фрилансеров

Daniellll
Денис 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
angel_1987
Анастасия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
eug
48 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад

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