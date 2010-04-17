Здравствуйте, Уважаемые! Требуется написать небольшой текст "О сайте" ~ 1000 знаков. Тема сайта: софт, аудио, видео, в общем то, что принято называть словом "Warez". Урл сайта отправлю выбранному исполнителю. ...
2 аналитические статьи
Здравствуйте необходимо написать 2 аналитические статьи (провести сравнительный анализ). Темы и подробности вышлю кандидатам.
Планирую дать 1 статью – одному кандидату. Если успеете две, дам две!
стоимость 460 руб\ 1 статью.+ премия после проверки исходя из качества работы.
объём не менее 6 стр. но не более 10, как получится, главное что бы текст был логичен и содержателен.
Срок сдачи 27.03.2010 г. до 16:00 строго!
С Уважением, Лиза.
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