Здравствуйте необходимо написать 2 аналитические статьи (провести сравнительный анализ). Темы и подробности вышлю кандидатам.

Планирую дать 1 статью – одному кандидату. Если успеете две, дам две!

стоимость 460 руб\ 1 статью.+ премия после проверки исходя из качества работы.

объём не менее 6 стр. но не более 10, как получится, главное что бы текст был логичен и содержателен.

Срок сдачи 27.03.2010 г. до 16:00 строго!

С Уважением, Лиза.