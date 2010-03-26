Копирайт (тематика: создание сайтов в Москве)

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Закрыт14 заявок310 просмотров

Требуются качественные, оригинальные проникновенные сео-тексты для сайта ("без воды" и стандартного набора тупых фраз) .

Тематика - создание сайтов. От вас - примеры работ и стоимость за 1К символов.

Все тексты в обязательном порядке будут тестироваться на уникальность (Антиплагиат, Яндекс и т. д. и т.п.)!

15 лет назад
gurevich
Евгений 
44 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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