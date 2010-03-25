Обзор нововведений IPB 3.1 (оригинал на EN)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт2 заявки186 просмотров

Недавно вышла первая бета IPB 3.1.0. Изменений там довольно много и все они достаточно подробно описаны в блоге разработчиков (EN).

Задача: Прочитать, выбрать основное, и подготовить обзор на русском (перевод не нужен). Было бы замечательно пробежаться по комментариям и тоже выбрать от туда все интересное (т.к. разработчики иногда отвечают на вопросы).

-----

Приблизительный пример того, что должно быть на выходе (ссылки на оригиналы есть в тексте):

http://ipbnet.ru/topic/83-chto-ipb-31-nam-gotovit/

Предпочтение отдается людям знакомым с IPB и тем кому он нравится.

-----

Просьба оценить стоимость работы и срок (см. приложение). Сайт не коммерческий - высокую цену предложить, к сожалению, не могу.

P.S. По поводу цены за тысячу знаков - мне это ничего не скажет.

15 лет назад
LastDragon
Алексей 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Придумать название курьерской службы

    $50

    Придумать название курьерской службы (экспресс почта, доставка корреспонденции и грузов) Коллеги по функционалу: dhl ru, ponyexpress ru, cityexpress ru, flippost com, cse ru, dimex ws, starpost ru, garantpost ru, cpcr ru, zest ru ...

    Копирайтинг87 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Собрать список сайтов,занести на сайт с описанием

    $100

    Для каталога сайтов на спортивную тематику нужно собрать материал , а именно найти сайты в топе по конкретной теме, которую дам исполнителю 50 - 60 сайтов. Сделать маленькое превью внешнего вида сайта ...

    WordPress
    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написать несколько статей.

    Требуется достаточно срочно написать несколько статей размером 1500 знаков. Оплата - договорная, но без фанатизма, рерайт по цене копирайта не предлагайте. Тематика - мебель и недвижимость. Исходники предоставляются. Работа разовая, хотя есть вероятность периодичного появления ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужны статьи

    Нужны статьи: 3 копирайт, 2 рерайт на написанные. Копирайт статей на разные заголовки. Рерайт уникальный и глубокий. Тема статей одинаковая. Статья минимум 2,5 знаков без пробелов. Пишите цену за статью, а не за знаки. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Отзывы

    Необходимо написание отзывов для интернет магазина на сервисе я.маркет

    Копирайтинг3 исполнителя
    Закрыт
    15 лет назад

  • Текст для сайта IT компании

    Есть текст на 7 страницах для сайта IT компании (1790 слов или 11977 символов без пробелов). Там описывается чем занимается компания; что делает; описывается функциональность сайтов, которые можно заказать готовыми. Необходимо переписать и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Качественный контент (Анг/Рус) для он-лайн сервиса

    Здравствуйте, Есть сервис, который позволяет самостоятельно создавать логотипы (и оформлять визитки, папки и пр.) в режиме он-лайн. Есть дизайн всех типовых страниц и рабочая версия движка. Нужно ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад