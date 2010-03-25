Обзор нововведений IPB 3.1 (оригинал на EN)

Недавно вышла первая бета IPB 3.1.0. Изменений там довольно много и все они достаточно подробно описаны в блоге разработчиков (EN).

Задача: Прочитать, выбрать основное, и подготовить обзор на русском (перевод не нужен). Было бы замечательно пробежаться по комментариям и тоже выбрать от туда все интересное (т.к. разработчики иногда отвечают на вопросы).

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Приблизительный пример того, что должно быть на выходе (ссылки на оригиналы есть в тексте):

http://ipbnet.ru/topic/83-chto-ipb-31-nam-gotovit/

Предпочтение отдается людям знакомым с IPB и тем кому он нравится.

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Просьба оценить стоимость работы и срок (см. приложение). Сайт не коммерческий - высокую цену предложить, к сожалению, не могу.

P.S. По поводу цены за тысячу знаков - мне это ничего не скажет.