Собрать список сайтов,занести на сайт с описанием

Для каталога сайтов на спортивную тематику нужно собрать материал , а именно найти сайты в топе по конкретной теме, которую дам исполнителю 50 - 60 сайтов.

Сделать маленькое превью внешнего вида сайта , зайти в хуис этого сайта посмотреть дату регистрации домена,

найти контакты на сайте, отзывы о сайте если есть.

И всё это нужно разместить на моём сайте вместе с коротким описанием этого сайта, по шаблону.

работает на вордпрессе , тем кто знаком пишите в проект.

Укажите цену и срок(50-60 сайтов)