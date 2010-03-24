Качественный контент (Анг/Рус) для он-лайн сервиса

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  2. Копирайтинг
Закрыт2 заявки217 просмотров

Здравствуйте,

Есть сервис, который позволяет самостоятельно создавать логотипы (и оформлять визитки, папки и пр.) в режиме он-лайн.

Есть дизайн всех типовых страниц и рабочая версия движка.

Нужно подготовить текстовку на сайт на Русском и на Английском. (А потом качественно прорерайтить, чтобы было 4-5 версий)

Проанализировать сайты конкурентов, ПОДУМАТЬ самостоятельно и предложить структуру сайта и текстовку.

ТЗ прикреплено к описанию проекта

Детальное ТЗ можно взять тут http://fileshare.in.ua/3278199

Разобьем эту работу на 2 этапа:

1.необходимая текстовка на ключевых страницах ( Главная, Кабинет, Описание сервиса, Подсказки на каждую страницу движка, Содержимое баннеров на главной странице и на типовых, Ваше предложение

2.дополнительная текстовка (Раздел суппорта, ЧАВо, статьи по применения логотипа).

Сперва сделаем и закончим первый этап, потом будем братся за второй.

интересует качественная текстовка, которая БУДЕТ ПРОДВАВТЬ.

необходимо чтобы текстовку перепроверил носитель языка, американец или англичанин, чтобы текст был органичным.

Прошу разобраться в теме и оценить отдельно первый и второй этапы (вилка цен)

Пишите.

[email protected]

+38050-98-97-254

skype varnak.skype

15 лет назад
varnak_soft
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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