Требуется статья о партнере сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен5 заявок213 просмотров

Требуется статья о партнере интернет проекта www.dcnt.ru

Партнер фирма Юниконд, занимается кондиционированием и охлаждением

Размещает ссылку и статьи

Сайт партнера http://www.unicond.ru/

Пример статьи о партнере http://dcnt.ru/?p=1755

Пишем для людей и грамотно - информация будет размещена на первой странице сайта

Уникальность не менее 95%

Статья не менее 2000 знаков без пробелов

Оплата вебмани рубли или яндекс рубли, с оплатой проблем нет

Статья не дороже 100 рублей

Сразу проставляйте срок и цену !

P.S. в личку не пишите - не читаю и не работаю с теми, кто не внимательно читает задание

Я проверяю один раз статью, если нахожу 2-3 ошибки, то останавливаю проверку и отправляю статью на доработку

Если и после доработки ошибки, то забираете статью себе

Поэтому, если с русским языком проблема и Вы не уверены, то лучше не теряйте свое время и мое

15 лет назад
Cablemaster
Дмитрий 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Vitvickaya
Ирина 
62 года
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$3
1 день
Отлчиная работа, спасибо большое

Заявки фрилансеров

Vitvickaya
Ирина 
62 года
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Была
14 лет назад
1 отзыв
15 лет назад

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