Нужны авторы для написания адекватных толковых текстов информационного и маркетингового характера на различные темы. Оплата. копирайтинг - 1,2$ - 2$/1000 сео-рерайт/копирайтинг 1,5$ - 2$/1000 рерайт - 0,6$ - 1$/1000 ...
Сео-тексты
Нужны сео-тексты по теме грузоперевозок. Объем - 50к. Срок - суббота день.
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