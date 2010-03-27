Копирайт/Рерайт по теме "Мебель"

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Завершен32 заявки462 просмотра

Для развивающейся фирмы требуются услуги копирайтера/рерайтера. В идеале нужны полностью свои статьи на тему "мебель" "ремонт мебели" "реставрация мебели", и грамотно прорерайтенные новости о различных новинках в этой же сфере, а-ля - http://www.mnogomebel.ru/news и http://www.domovenok.net/blognet/. Первичный заказ 5 статей, 20 новостей.

15 лет назад
daria_lebedeva
Дарья 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

alics
45 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
Замечательный копирайтер, быстро, грамотно и информативно написал тексты. Отлично cправился с ТЗ, на 10 баллов
Всё отлично.

Заявки фрилансеров

alics
45 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад

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