Нужны авторы для написания адекватных толковых текстов информационного и маркетингового характера на различные темы. Оплата. копирайтинг - 1,2$ - 2$/1000 сео-рерайт/копирайтинг 1,5$ - 2$/1000 рерайт - 0,6$ - 1$/1000 ...
Короткие статьи-описания кукол Барби
Добрый день
Задача:
Описание моделей Барби, представленных на сайте http://my-barbie.ru/(смотрите по категориям)
Строго 800 -1000 знаков без пробелов
Каждая статья должна содержать 1-2 ключевых слова
Условия:
1 статья – 30 руб. ЯндексДеньги
Оплата после принятия статей. Начинаем сотрудничество с одной тестовой статьи, если все ок – получаете оплату и работаем дальше.
Чтобы начать сотрудничество нужно:
1. Подать заявку, где указать:
- сколько кукол вы готовы описать и за какое время
- ссылки на похожие работы, если есть
- то, что вы прочитали задание до конца и со всем согласны
2. Написать в ЛС какую куклу вы хотите описать в качестве тестового задания и получить под нее ключевое слово.
3. Если все ОК. Вы получаете деньги за первую статью. Мы договариваемся об объеме. Я выбираю вас исполнителем. Вы пишите. Я проверяю. Если все ОК – перевожу деньги. Если есть замечания – прошу доработать.
Те, чьи тестовые задания не приняты, оплату не получают. Права на текст остаются за вами. Это нормальная практика, 800-1000 знаков - адекватный объем для тестовой статьи. Если не уверены в себе, давайте не будем тратить время.
Задание не принимается (как тестовое, так и в дальнейшем) если:
- текст не уникален
- текст не является описанием конкретной куклы (история создания кукол Барби и описание других моделей не нужны!)
- есть грамматические, стилистические ошибки, опечатки.
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
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