Короткие статьи-описания кукол Барби

$100
  1. Биржа фриланса
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Завершен16 заявок501 просмотр

Добрый день

Задача:

Описание моделей Барби, представленных на сайте http://my-barbie.ru/(смотрите по категориям)

Строго 800 -1000 знаков без пробелов

Каждая статья должна содержать 1-2 ключевых слова

Условия:

1 статья – 30 руб. ЯндексДеньги

Оплата после принятия статей. Начинаем сотрудничество с одной тестовой статьи, если все ок – получаете оплату и работаем дальше.

Чтобы начать сотрудничество нужно:

1. Подать заявку, где указать:

- сколько кукол вы готовы описать и за какое время

- ссылки на похожие работы, если есть

- то, что вы прочитали задание до конца и со всем согласны

2. Написать в ЛС какую куклу вы хотите описать в качестве тестового задания и получить под нее ключевое слово.

3. Если все ОК. Вы получаете деньги за первую статью. Мы договариваемся об объеме. Я выбираю вас исполнителем. Вы пишите. Я проверяю. Если все ОК – перевожу деньги. Если есть замечания – прошу доработать.

Те, чьи тестовые задания не приняты, оплату не получают. Права на текст остаются за вами. Это нормальная практика, 800-1000 знаков - адекватный объем для тестовой статьи. Если не уверены в себе, давайте не будем тратить время.

Задание не принимается (как тестовое, так и в дальнейшем) если:

- текст не уникален

- текст не является описанием конкретной куклы (история создания кукол Барби и описание других моделей не нужны!)

- есть грамматические, стилистические ошибки, опечатки.

15 лет назад
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Заявки фрилансеров

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