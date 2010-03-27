daria_lebedeva

Дарья Лебедева daria_lebedeva

 
36 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Скрипт "форма обратной связи"

    Нужен скрипт формы обратной связи, реализованный под анкету заказа Поля: ФИО или название фирмы (обязательное поле) Е-mail (обязательное поле с проверкой) Выбор товара (выпадающим списком или чем-то наподобие, с возможностю редактирования добавления\удаления товара) Телефон Адрес доставки Скрипт должен быть без базы ...

    Форма обратной связи
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Копирайт/Рерайт по теме "Мебель"

    Для развивающейся фирмы требуются услуги копирайтера/рерайтера. В идеале нужны полностью свои статьи на тему "мебель" "ремонт мебели" "реставрация мебели", и грамотно прорерайтенные новости о различных новинках в этой же сфере, а-ля - http://www.mnogomebel.ru/news и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад
Отзывы фрилансеров
alics
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Копирайт/Рерайт по теме "Мебель"
Всё отлично.
Замечательный копирайтер, быстро, грамотно и информативно написал тексты. Отлично cправился с ТЗ, на 10 баллов
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