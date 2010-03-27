daria_lebedeva

Требуется перевести лого из растровой графики в векторное изображение. Нужна только картинка, шрифты в PSD есть.
Логотипы и Знаки27 заявок
Закрыт
8 лет назад
Требуется перевести лого из растровой графики в векторное изображение. Нужна только картинка, шрифты в PSD есть.
Нужен скрипт формы обратной связи, реализованный под анкету заказа Поля: ФИО или название фирмы (обязательное поле) Е-mail (обязательное поле с проверкой) Выбор товара (выпадающим списком или чем-то наподобие, с возможностю редактирования добавления\удаления товара) Телефон Адрес доставки Скрипт должен быть без базы ...
Для развивающейся фирмы требуются услуги копирайтера/рерайтера. В идеале нужны полностью свои статьи на тему "мебель" "ремонт мебели" "реставрация мебели", и грамотно прорерайтенные новости о различных новинках в этой же сфере, а-ля - http://www.mnogomebel.ru/news и ...