Написать статьи на тему игровых приставок

Темы статей под ключи:

ремонт игровых приставок

Ремонт псп

Ремонт приставок xbox

Требования:

наличие ключей, разумное, через голову, а не через слово (такое не принимается). Текст легко читабельный, понятный для обычного пользователя. Минимум 3к знаков без пробела.

Заголовок должен начинаться с ключа.

С вас придумать тему статьи, но логичную.

Указывайте цену за 1000 знаков б/п. Если текст будет кое-какерским, то принимать не буду.