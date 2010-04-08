Написать статьи на тему игровых приставок

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен11 заявок269 просмотров

Темы статей под ключи:

ремонт игровых приставок

Ремонт псп

Ремонт приставок xbox

Требования:

наличие ключей, разумное, через голову, а не через слово (такое не принимается). Текст легко читабельный, понятный для обычного пользователя. Минимум 3к знаков без пробела.

Заголовок должен начинаться с ключа.

С вас придумать тему статьи, но логичную.

Указывайте цену за 1000 знаков б/п. Если текст будет кое-какерским, то принимать не буду.

15 лет назад
delaemhorosho
Максим 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

lamitech
36 лет
15 лет в сервисе
Был
5 дней назад
15 лет назад
$25
2 дня
Написано все быстро и хорошо. Материал подобран правильно.
Хорошо сработались. Четкое задание и оплата в полном размере. Будем продолжать. С ув., Владислав

Заявки фрилансеров

lamitech
36 лет
15 лет в сервисе
Был
5 дней назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Ком.предложение

    $80

    Задача: написать и оформить графически коммерческое предложение, адресованное интернет-магазинам и платным интернет сервисам. Цель: заинтересовать в подключении платежной системы Z-Payment О Z-Payment Z-Payment - электронная платежная система, объединяющая различные виды ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Рерайтинг приглашения на конференцию

    Требуется грамотный рерайтинг приглашения на конференцию Конференция по виртаулиазции http://www.idc-cema.com/?showproduct=38285&amp;content_lang=RU Пишем для людей и грамотно - информация будет размещена на первой странице сайта Уникальность не менее 95% ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Требуется статья о партнере сайта

    Требуется статья о партнере интернет проекта www.dcnt.ru Партнер фирма Юниконд, занимается кондиционированием и охлаждением Размещает ссылку и статьи Сайт партнера http://www.unicond.ru/ Пример статьи о партнере http://dcnt.ru/?p=1755 Пишем ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сео-тексты

    $75

    Нужны сео-тексты по теме грузоперевозок. Объем - 50к. Срок - суббота день.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Копирайт/Рерайт по теме "Мебель"

    Для развивающейся фирмы требуются услуги копирайтера/рерайтера. В идеале нужны полностью свои статьи на тему "мебель" "ремонт мебели" "реставрация мебели", и грамотно прорерайтенные новости о различных новинках в этой же сфере, а-ля - http://www.mnogomebel.ru/news и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Короткие статьи-описания кукол Барби

    $100

    Добрый день Задача: Описание моделей Барби, представленных на сайте http://my-barbie.ru/(смотрите по категориям) Строго 800 -1000 знаков без пробелов Каждая статья должна содержать 1-2 ключевых слова Условия: ...

    Копирайтинг5 исполнителей
    Завершен
    15 лет назад

  • Рерайт-копирайт описаний товаров Инет-магазина

    Здравствуйте! Необходимо подготовить уникальные (не менее 80%) краткие описания для товаров интернет-магазина водонагревателей. В описаниях должно присутствовать наименование товара, мощность, отличительные особенности прибора (у каждой серии свои) + капельку здоровой ...

    Копирайтинг4 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Ведение блогов

    Требуются люди умеющие вести блоги. Подробности выбранным исполнителям Опыт работы приветствуется. Оставляйте ссылки на свои работы В личку не писать.

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад