Требуется грамотный рерайтинг приглашения на конференцию

Конференция по виртаулиазции http://www.idc-cema.com/?showproduct=38285&content_lang=RU

Пишем для людей и грамотно - информация будет размещена на первой странице сайта

Уникальность не менее 95%

Оплата вебмани рубли или яндекс рубли, с оплатой проблем нет

Не дороже 50 рублей

Сразу проставляйте срок и цену !

P.S. в личку не пишите - не читаю и не работаю с теми, кто не внимательно читает задание

Я проверяю один раз статью, если нахожу 2-3 ошибки, то останавливаю проверку и отправляю статью на доработку

Если и после доработки ошибки, то забираете статью себе

Поэтому, если с русским языком проблема и Вы не уверены, то лучше не теряйте свое время и мое