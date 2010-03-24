Нужны авторы для написания адекватных толковых текстов информационного и маркетингового характера на различные темы. Оплата. копирайтинг - 1,2$ - 2$/1000 сео-рерайт/копирайтинг 1,5$ - 2$/1000 рерайт - 0,6$ - 1$/1000 ...
Рерайтинг приглашения на конференцию
Требуется грамотный рерайтинг приглашения на конференцию
Конференция по виртаулиазции http://www.idc-cema.com/?showproduct=38285&content_lang=RU
Пишем для людей и грамотно - информация будет размещена на первой странице сайта
Уникальность не менее 95%
Оплата вебмани рубли или яндекс рубли, с оплатой проблем нет
Не дороже 50 рублей
Сразу проставляйте срок и цену !
P.S. в личку не пишите - не читаю и не работаю с теми, кто не внимательно читает задание
Я проверяю один раз статью, если нахожу 2-3 ошибки, то останавливаю проверку и отправляю статью на доработку
Если и после доработки ошибки, то забираете статью себе
Поэтому, если с русским языком проблема и Вы не уверены, то лучше не теряйте свое время и мое
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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