Задача: написать и оформить графически коммерческое предложение, адресованное интернет-магазинам и платным интернет сервисам. Цель: заинтересовать в подключении платежной системы Z-Payment О Z-Payment Z-Payment - электронная платежная система, объединяющая различные виды ...
Создание статей на тему недвижимость (англ язык)
1) Нужно создать уникальные статьи на английском языке на тему недвижимость в UK. Основные фразы:
UK property, property for sale, homes for sale, houses for sale, property to rent, flats to rent, house prices, property search, find property, sell your home, property finder, buy property
2) нужны статьи, описывающий и рекламирующий портал недвижимости (на англ языке)
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