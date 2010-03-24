Наполнение интернет магазина

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Закрыт10 заявок389 просмотров

Добрый день, уважаемые копирайтеры и рерайтеры, нужно , срочно нужно наполнение интернет магазина, тематика мебель, антиквариат, предметы интерьера. Описание нужно в 800-900 знаков, поэтому прошу указывать цену за одно описание. Бюджет очень ограничен!!!

14 лет назад
gulnaz
38 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

annsmith
Анна 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
6 отзывов(-3)
15 лет назад
$1
1 день
Уже прошло больше недели с обещанного срока, а Анна пропала, в аське тишина, здесь не отвечает , ну не можешь сделать, откажись от проекта, жаль только потерянное время, а сроки и так поджимали....

Заявки фрилансеров

annsmith
Анна 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
6 отзывов(-3)
15 лет назад

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