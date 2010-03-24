Задача: написать и оформить графически коммерческое предложение, адресованное интернет-магазинам и платным интернет сервисам. Цель: заинтересовать в подключении платежной системы Z-Payment О Z-Payment Z-Payment - электронная платежная система, объединяющая различные виды ...
Наполнение интернет магазина
Добрый день, уважаемые копирайтеры и рерайтеры, нужно , срочно нужно наполнение интернет магазина, тематика мебель, антиквариат, предметы интерьера. Описание нужно в 800-900 знаков, поэтому прошу указывать цену за одно описание. Бюджет очень ограничен!!!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $80Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $10
1) Нужно создать уникальные статьи на английском языке на тему недвижимость в UK. Основные фразы: UK property, property for sale, homes for sale, houses for sale, property to rent, flats to rent, house prices, ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо сделать рерайт 21 000 знаков, тематика микс : описания мини игр, автомобильные новости и обзоры сайтов.Закрыт15 лет назад
Темы статей под ключи: ремонт игровых приставок Ремонт псп Ремонт приставок xbox Требования: наличие ключей, разумное, через голову, а не через слово (такое не принимается). Текст легко ...Завершен15 лет назад
Требуется грамотный рерайтинг приглашения на конференцию Конференция по виртаулиазции http://www.idc-cema.com/?showproduct=38285&content_lang=RU Пишем для людей и грамотно - информация будет размещена на первой странице сайта Уникальность не менее 95% ...Завершен15 лет назад
Требуется статья о партнере интернет проекта www.dcnt.ru Партнер фирма Юниконд, занимается кондиционированием и охлаждением Размещает ссылку и статьи Сайт партнера http://www.unicond.ru/ Пример статьи о партнере http://dcnt.ru/?p=1755 Пишем ...Завершен15 лет назад
- $75
Нужны сео-тексты по теме грузоперевозок. Объем - 50к. Срок - суббота день.Закрыт15 лет назад
Для развивающейся фирмы требуются услуги копирайтера/рерайтера. В идеале нужны полностью свои статьи на тему "мебель" "ремонт мебели" "реставрация мебели", и грамотно прорерайтенные новости о различных новинках в этой же сфере, а-ля - http://www.mnogomebel.ru/news и ...Завершен15 лет назад
- $100
Добрый день Задача: Описание моделей Барби, представленных на сайте http://my-barbie.ru/(смотрите по категориям) Строго 800 -1000 знаков без пробелов Каждая статья должна содержать 1-2 ключевых слова Условия: ...Копирайтинг5 исполнителейЗавершен15 лет назад
Написать 7 статей для сайта Раздел - Корпоративным клиентам Главная статья - Арбитраж Статьи - ориентировочные названия: Долги Налоги Сделки ...Завершен15 лет назад