Добрый день, уважаемые копирайтеры и рерайтеры, нужно , срочно нужно наполнение интернет магазина, тематика мебель, антиквариат, предметы интерьера. Описание нужно в 800-900 знаков, поэтому прошу указывать цену за одно описание. Бюджет очень ограничен!!!
Текст для сайта IT компании
Есть текст на 7 страницах для сайта IT компании (1790 слов или 11977 символов без пробелов). Там описывается чем занимается компания; что делает; описывается функциональность сайтов, которые можно заказать готовыми.
Необходимо переписать и подать информацию так, чтобы читающему захотелось заказать сайт у этой компании :)
Пишите пожалуйста сразу цену, так как бюджет ограничен.
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