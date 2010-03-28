Текст для сайта IT компании

Есть текст на 7 страницах для сайта IT компании (1790 слов или 11977 символов без пробелов). Там описывается чем занимается компания; что делает; описывается функциональность сайтов, которые можно заказать готовыми.

Необходимо переписать и подать информацию так, чтобы читающему захотелось заказать сайт у этой компании :)

Пишите пожалуйста сразу цену, так как бюджет ограничен.