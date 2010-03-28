Текст для сайта IT компании

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Завершен21 заявка381 просмотр

Есть текст на 7 страницах для сайта IT компании (1790 слов или 11977 символов без пробелов). Там описывается чем занимается компания; что делает; описывается функциональность сайтов, которые можно заказать готовыми.

Необходимо переписать и подать информацию так, чтобы читающему захотелось заказать сайт у этой компании :)

Пишите пожалуйста сразу цену, так как бюджет ограничен.

15 лет назад
mdteam
Мила 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
15 лет назад
$20
1 день
Очень хорошо все описал, понятно и доступно и в рамках бюджета! Обращусь еще!
С Милой очень приятно было работать. Задания ставит четко: сразу видно, что ожидает получить. Позволила проявить инициативу, за что отдельное спасибо. С оплатой не было никаких проблем. :)

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
15 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг

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