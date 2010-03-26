Техническое Задание на сайт

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Закрытнет заявок126 просмотров

Проект: корпоративный сайт с элементами он-лайн магазина (поиск, вывод средней цены, каталог продукции, консультация) плюс разработка комьюнити (загрузка видео, фото объектов, комментарии, отправка друзьям, описание элементов анимации)

Обязанности: при получение первоэтапного ТЗ доработать его до стандартного уровня. С нашей стороны можем предложить находится на встрече по разработке и решению технических вопросов сайта (в Москве).

Время на описание – 2 дня.

Ждем примеры ваших работ-ТЗ.

15 лет назад
riitka
Ольга 
56 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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