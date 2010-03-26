Проект: корпоративный сайт с элементами он-лайн магазина (поиск, вывод средней цены, каталог продукции, консультация) плюс разработка комьюнити (загрузка видео, фото объектов, комментарии, отправка друзьям, описание элементов анимации) Обязанности: при ...
Уроки немецкого языка
Необходимо еженедельное создание уроков немецкого в форме рассылки. Количество знаков от 1500 до 2000 знаков. Оплата в размере 1 USD за 1000 знаков. Пример можно посмотреть тут: http://web-globus.de/blogs/blog/117/
Необходим пробный урок.
Заявки фрилансеров
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