Текст "О сайте".

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен12 заявок322 просмотра

Здравствуйте, Уважаемые!

Требуется написать небольшой текст "О сайте" ~ 1000 знаков.

Тема сайта: софт, аудио, видео, в общем то, что принято называть словом "Warez".

Урл сайта отправлю выбранному исполнителю.

Требования:

- 100% уникальность;

- 100% человечность;

- разбавить ключевыми словами по теме сайта, не в ущерб пункту №2.

Указывайте пожалуйста цену и срок.

15 лет назад
Ilia
Илья 
44 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

White_Cat08
Юлия 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$3
1 день
Ответственный исполнитель, все сделано качественно и в срок. Осталось хорошее впечатление о сотрудничестве.
Очень понравилось сотрудничать.Предоплата,четкое ТЗ,моментальная проверка.Рекомендую!

Заявки фрилансеров

White_Cat08
Юлия 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Пресс-релиз о проведении бизнес-форума

    $50

    Представительство иностранной ассоциации в Украине каждые 6 месяцев организовывает визиты в Киев иностранных делегаций из 15-20 зарубежных компаний в рамках участия в бизнес-форуме, который посвящен тематике энергосбережения, энергоэффективности и возобновляемых источников энергии. В связи с ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Копирайт (тематика: создание сайтов в Москве)

    Требуются качественные, оригинальные проникновенные сео-тексты для сайта ("без воды" и стандартного набора тупых фраз) . Тематика - создание сайтов. От вас - примеры работ и стоимость за 1К символов. Все тексты ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Уроки немецкого языка

    Необходимо еженедельное создание уроков немецкого в форме рассылки. Количество знаков от 1500 до 2000 знаков. Оплата в размере 1 USD за 1000 знаков. Пример можно посмотреть тут: http://web-globus.de/blogs/blog/117/ Необходим пробный урок.

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Техническое Задание на сайт

    Проект: корпоративный сайт с элементами он-лайн магазина (поиск, вывод средней цены, каталог продукции, консультация) плюс разработка комьюнити (загрузка видео, фото объектов, комментарии, отправка друзьям, описание элементов анимации) Обязанности: при ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен копирайт

    Нужен копирайтер. Написание и рерайт новостей яхтенной и морской тематики. Просьба сразу писать Вашу стоимость и отвечать только в самом проекте. Оптимизация под поисковые системы.

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужны пресс-релизы еженедельно

    $50

    Нужно создавать пресс-релизы по теме лизинг, продажа бу строительной техники, непрофильные активы банков и т.д. Цель - привлечь внимание журналистов и оставить ссылку на наш сайт lk-broker.ru. Рассматриваются 2 варианта сотрудничества 1. Пишете ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Редактирование текстов

    Нашей компании периодически требуется проверять тексты на наличие орфографических ошибок, да и просто логику. Бывает нужен рерайт. В связи с чем ищем сотрудницу для непостоянной работы. От соискательниц требуется: - указать ...

    Копирайтинг32 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Новости для интернет-магазина

    Нужен человек для постоянного сотрудничества. Наполнение сайта новостями пока два раза в неделю, тема компьютеры, комплектующие, программное обеспечение. Тупо скачивать с других сайтов не нужно, это умееют делать все. ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад