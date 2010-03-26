Пресс-релиз о проведении бизнес-форума

Представительство иностранной ассоциации в Украине каждые 6 месяцев организовывает визиты в Киев иностранных делегаций из 15-20 зарубежных компаний в рамках участия в бизнес-форуме, который посвящен тематике энергосбережения, энергоэффективности и возобновляемых источников энергии. В связи с этим ищем копирайтера, который время от времени писал бы статьи о деятельности этой ассоциации.

Для начала необходимо будет написать анонс о проведении этого мероприятия с целью распространения его в ряде профильных журналов и сети. Размер пресс-релиза около 3 тысяч знаков.

Кроме того, сразу после завершения мероприятия, нужно будет написать в сжатые сроки пресс-релиз и расширенную статью, посвященные подведению итогов бизнес-форума.

Просьба предоставлять для ознакомления примеры Ваших предыдущих работ на украинском языке.