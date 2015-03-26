Требуется копирайтер для написании статьи о доменах. Есть сайт nsreg.ru необходимо написать рекламную статью (возможно 3-5шт в разных стилях). Акцентировать на низкие постоянные (не в акции) цены. Оплата $3 за 1000 знаков ...
Небольшой рекламный текст
Нужен небольшой рекламный текст на 1000-1500 знаков. Продавать будем услуги эксперта по исследованию обстоятельств ДТП. Текст должен привлекать клиентов, демонстрировать им, в чем преимущество и необходимость обращения к услугам такого эксперта, какая выгода в этом для обвиняемого в произошедшем ДТП.
Для исполнителя: желательно техническое образование, опыт написания продающих, рекламных текстов.
Выбранному исполнителю будет выслан текст, в котором будет подробно расписано, в чем суть работы эксперта по исследованию обстоятельств ДТП.
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