Приватный проект для Натальи Орловой

5 статей на тему туризм, отдых, развлечения.

Не менее 4 фотки на статью, не менее 3000 символов.

Байкеров и церковь лучше оставить в стороне.

Давай про "туризм в плане походов и поездок по родному краю - с палаткой, на байдарках и т.п. Про гонки на выживание на вездеходах - зимой и летом. Про полеты на парапланах и дельтапланах немного можно. Это тоже очень актуально сегодня, и ситуаций полно. Короче, экстремальный туризм".

Просьба меньше описаний, больше эмоций, драматизма, радости и т.д. Визуальный (описательный) ряд пусть формируется засчет фото.

Недели хватит?