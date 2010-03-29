Небольшая IT фирма занимается настройкой различных серверов, созданием сайтов и есть еще 3d моделер. Тоесть нужен материал на главную страницу с описанием всего чем фирма занимаеться. Можно рерайт. Требование: уникальность на высоком ...
Написание статей на сайт
Требуется постоянное наполнение рерайтом сайта http://kinomania24.ru/
В день по 2-3 статьи.
1 статья примерно 2000 знаков
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
На основе данных wiki и дополнительных источников нужно написать статью об округе, и по статье о каждом его городе. Каждая статья должна быть не более 1500 знаков. С точки зрения ПС тексты должны ...Завершен15 лет назад
- $25
5 статей на тему туризм, отдых, развлечения. Не менее 4 фотки на статью, не менее 3000 символов. Байкеров и церковь лучше оставить в стороне. Давай про "туризм в плане ...Завершен15 лет назад
Человек должен крутиться в мире покера и понимать, что и как работает. Без отзывов прошу не беспокоить. Нужно набить сайт контентом, а именно : 1.Обзоры к 12-и комнатам ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $5
Нужен качественный рерайт 10 000. Сегодня. Исходники есть. Проверка текстов в Адвего, Антиплагиате. Уник не меньше 98%. Бюджет, к сожалению, небольшой - 0,5 центов/1000. Расчитываю на ...Завершен15 лет назад
- $50
Изучить предложенную марку одежды российского дизайнера. Хорошо, если вы уже писали о моде и т.п. и умеете писать хорошие рекламные тексты. Нужны люди только с соответствующим портфолио, в теме.Копирайтинг16 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен небольшой рекламный текст на 1000-1500 знаков. Продавать будем услуги эксперта по исследованию обстоятельств ДТП. Текст должен привлекать клиентов, демонстрировать им, в чем преимущество и необходимость обращения к услугам такого эксперта, какая выгода в этом ...Завершен15 лет назад
Требуется копирайтер для написании статьи о доменах. Есть сайт nsreg.ru необходимо написать рекламную статью (возможно 3-5шт в разных стилях). Акцентировать на низкие постоянные (не в акции) цены. Оплата $3 за 1000 знаков ...Копирайтинг3 исполнителяЗавершен15 лет назад
- $50
Здравствуйте необходимо написать 2 аналитические статьи (провести сравнительный анализ). Темы и подробности вышлю кандидатам. Планирую дать 1 статью – одному кандидату. Если успеете две, дам две! ...Завершен15 лет назад
Здравствуйте, Уважаемые! Требуется написать небольшой текст "О сайте" ~ 1000 знаков. Тема сайта: софт, аудио, видео, в общем то, что принято называть словом "Warez". Урл сайта отправлю выбранному исполнителю. ...Завершен15 лет назад