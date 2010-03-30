Написать уникальный текст

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Завершен19 заявок381 просмотр

Здравствуйте, требуется написать текст под сайт - онлайн игры. Исходный текст есть - нужно использовать его (рерайт) + написать свой текст. Объем текста 6 кб. ТЗ. Оплата 2$ за 1 кб - кому интересно пишите. Текст должен быть без копий - только уникальный.

15 лет назад
Invizible
Артём 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
15 лет назад
$10
1 день
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Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
15 лет назад
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