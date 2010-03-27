Написание статей на юридическую тематику

Здравствуйте Фрилансеры!!!

Требуеться написать статьи 6шт по 3000 символов, с уникальностью не меньше 95%, в дальнейшем возможно постояное сотрудничество все зависит от выполненой работы и конечно же цены.

В заявках оставляем Аську, а лучше Скайп.