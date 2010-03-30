Написать продающий текст

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Завершен4 заявки180 просмотров

Написать продающий текст для программного продукта, который представляет собой обучающий курс по локальным сетям и системному администрированию. Обьём 5 - 6 тыс. знаков. Мои пожелания по содержанию и принципы построения текста скажу в асе. Примеры текстов дам. Копирайтинг. Оплата ЯНДЕКСОМ.

15 лет назад
glukoza
Денис 
52 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
50 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

angel_1987
Анастасия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$18
2 дня
Спасибо Настя! Всё сделано с учётом моих пожеланий. Не побоялась потратить время и вникнуть в суть процесса.... Рекомендую всем.
Денис необыкновенный заказчик в прямом смысле этого слова. Он не просто сотрудничает с исполнителем, он всячески подталкивает и помогает ему. Денис не брезгует связаться с человеком, у которого еще нет достаточного опыта. Я в восторге от сотрудничества. Это один из лучших заказчиков. К тому же всегда на связи, готов ответить на все вопросы, приятен в общении. Даже и задержек с оплатой не возникает. :))

Заявки фрилансеров

angel_1987
Анастасия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад

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