Написать продающий текст

Денис необыкновенный заказчик в прямом смысле этого слова. Он не просто сотрудничает с исполнителем, он всячески подталкивает и помогает ему. Денис не брезгует связаться с человеком, у которого еще нет достаточного опыта. Я в восторге от сотрудничества. Это один из лучших заказчиков. К тому же всегда на связи, готов ответить на все вопросы, приятен в общении. Даже и задержек с оплатой не возникает. :))