Копирайтинг/рерайтинг статей и обзоров

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен37 заявок540 просмотров

Требуется фрилансер для написания статей и обзоров. Тематика - сотовые телефоны, GPS навигаторы, цифровое фото и другая портативная техника. Планируется долгосрочное сотрудничество, так как ежемесячно пополняется модельный ряд.

Просим ответить на следующие вопросы:

1. Стоимость услуг на рерайт и копирайт

2. Способ оплаты услуг

3. Когда сможете начать

4. Ваше портфолио

Написание статей
15 лет назад
comissar
Андрей 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

alics
45 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
С Александром сотрудничаем в настоящее время в числе еще нескольких авторов. Нравятся его активность, организованность, амбициозность. Пишет хорошо, быстро, без лишней воды, высокая грамотность. Его тексты не нуждаются в редактировании.
Всё было отлично.

Заявки фрилансеров

alics
45 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад

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