Написать ТЗ скрипта на Asterisk PBS

$100
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Закрытнет заявок164 просмотра

Ищу человека, хорошо разбирающегося в Asterisk PBS или QueueMetrics помочь написать ТЗ для несложного скрипта.

Суть задачи: у Asterisk есть лог, куда пишутся события, они экспортируются в таблицу mysql. С Asterisk работает приложение QueueMetrics, которое собирает данные по звонкам. Сейчас есть процесс, который получает данные из QueueMetrics и заносит их в другую таблицу mysql.

Нужно: помочь написать ТЗ на разработку скрипта (или процесса), чтобы получать данные напрямую из исходной таблицы mysql, минуя QueueMetrics. В исходной таблице у нас события. Каждый звонок состоит из нескольких событий, по-разному, в зависимости от типа (ABANDONED, TRANSFERRED, и т.п.). В результирующей таблице у нас данные по звонкам (каждая запись - это один звонок).

Вы должны чётко представлять как работает Asterisk. Особенно непонятно как быть с CALL TRANSFERS. В заявке укажите свой опыт с Asterisk PBS или QueueMetrics. Если что-то непонятно - спрашивайте плиз. Спасибо.

AsteriskMySQL
15 лет назад
wrc
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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