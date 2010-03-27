Рерайтинг текстов покерной тематики

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок239 просмотров

Прошу отписываться только тех кто в теме и умеет играть, знает термины и правила (я опытный игрок).

Пишите цену за 1000 символов. Рерайтинг должен быть полный, с упором на ключевое слово, тексты должны быть понятны игрокам и новичкам, и быть одновременно притягательным рекламным материалом.

Если тексты будут такие, что по моему мнению они будут способны завлечь много новых клиентов, Вы получите бонус помимо оплаты до 25 рублей за каждую 1000 символов.

Пример текстов bezdep.ru

Если хотите связаться со мной, звоните на скайп.

15 лет назад
texas-holdem
Комаров 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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