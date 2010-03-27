Написание и размещение(!!!) статей по заданным темам для профильных сайтов. Сайты свои. Мы имеем несколько направлений: 1. Алкогольно-подарочно-сувенирное 2. Новогодние подарки 3. Чешское стекло, хрусталь, бокалы, вазы ...
Рерайтинг текстов покерной тематики
Прошу отписываться только тех кто в теме и умеет играть, знает термины и правила (я опытный игрок).
Пишите цену за 1000 символов. Рерайтинг должен быть полный, с упором на ключевое слово, тексты должны быть понятны игрокам и новичкам, и быть одновременно притягательным рекламным материалом.
Если тексты будут такие, что по моему мнению они будут способны завлечь много новых клиентов, Вы получите бонус помимо оплаты до 25 рублей за каждую 1000 символов.
Пример текстов bezdep.ru
Если хотите связаться со мной, звоните на скайп.
Заявки фрилансеров
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