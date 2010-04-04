IT тематика: заполнить сайт, затем писать статьи

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен7 заявок254 просмотра

Здравствуйте.

Нужно наполнить сайт IT тематики, и затем в течение нескольких месяцев писать 3 статьи в неделю. Ищу только профессионалов. Оцениваю строго и досконально – новички проходите мимо.

Стоимость первоначального наполнения: предлагайте!

Стоимость статей: 1,5 $ за тысячу знаков (не обсуждается).

Оставляйте ICQ.

15 лет назад
Gerrard
48 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

Lucky_1988
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$50
1 день
Хорошая работа. Рад буду дальнейшему взаимодействию:)
Отличный заказчик! Было очень приятно с ним работать. Четкое ТЗ и моментальная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Lucky_1988
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад