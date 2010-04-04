Написание и размещение(!!!) статей по заданным темам для профильных сайтов. Сайты свои. Мы имеем несколько направлений: 1. Алкогольно-подарочно-сувенирное 2. Новогодние подарки 3. Чешское стекло, хрусталь, бокалы, вазы ...
IT тематика: заполнить сайт, затем писать статьи
Здравствуйте.
Нужно наполнить сайт IT тематики, и затем в течение нескольких месяцев писать 3 статьи в неделю. Ищу только профессионалов. Оцениваю строго и досконально – новички проходите мимо.
Стоимость первоначального наполнения: предлагайте!
Стоимость статей: 1,5 $ за тысячу знаков (не обсуждается).
Оставляйте ICQ.
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