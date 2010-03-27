Описание программ (уникальный текст)

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Закрыт30 заявок348 просмотров

Доброго времени суток.

Требуется человек для описания программ. Объем 2К - статья.

Принцип работы следующий: Я говорю вам название "продукта", вы мне его описываете в двух тысячах символов (примерно). Будет ли это рерайт, или ещё что - дело ваше. Главное, чтоб текст был полностью уникален и читабелен. Особой красоты и изящества слога не требуется. Пожалуйста, в заявках пишите ваши расценки.

15 лет назад
Flint99
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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