Описание программ (уникальный текст)

Доброго времени суток.

Требуется человек для описания программ. Объем 2К - статья.

Принцип работы следующий: Я говорю вам название "продукта", вы мне его описываете в двух тысячах символов (примерно). Будет ли это рерайт, или ещё что - дело ваше. Главное, чтоб текст был полностью уникален и читабелен. Особой красоты и изящества слога не требуется. Пожалуйста, в заявках пишите ваши расценки.