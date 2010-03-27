Написание и размещение(!!!) статей по заданным темам для профильных сайтов. Сайты свои. Мы имеем несколько направлений: 1. Алкогольно-подарочно-сувенирное 2. Новогодние подарки 3. Чешское стекло, хрусталь, бокалы, вазы ...
Описание программ (уникальный текст)
Доброго времени суток.
Требуется человек для описания программ. Объем 2К - статья.
Принцип работы следующий: Я говорю вам название "продукта", вы мне его описываете в двух тысячах символов (примерно). Будет ли это рерайт, или ещё что - дело ваше. Главное, чтоб текст был полностью уникален и читабелен. Особой красоты и изящества слога не требуется. Пожалуйста, в заявках пишите ваши расценки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Копирайтинг38 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Здравствуйте. Нужно наполнить сайт IT тематики, и затем в течение нескольких месяцев писать 3 статьи в неделю. Ищу только профессионалов. Оцениваю строго и досконально – новички проходите мимо. Стоимость ...Завершен15 лет назад
Все предложения пишите только сюда, сроки и стоимость за 1.000 знаков. Тематика разнообразная.Копирайтинг55 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Ищу человека, хорошо разбирающегося в Asterisk PBS или QueueMetrics помочь написать ТЗ для несложного скрипта. Суть задачи: у Asterisk есть лог, куда пишутся события, они экспортируются в таблицу mysql. С Asterisk работает ...Копирайтингнет заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо сделать качественный рерайт Инкотермс 2000 (описания к положениям).Завершен15 лет назад
Прошу отписываться только тех кто в теме и умеет играть, знает термины и правила (я опытный игрок). Пишите цену за 1000 символов. Рерайтинг должен быть полный, с упором на ключевое слово, тексты должны быть ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется дешевый копирайт и рерайт. Нужно будет писать тексты для внутренних страниц сайта без ключевых слов, просто по тематике. Объемы большие (~от 20000 симв и выше) Пишите стоимость в ЛС, тематика в ...Копирайтинг32 заявкиЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте, требуется написать текст под сайт - онлайн игры. Исходный текст есть - нужно использовать его (рерайт) + написать свой текст. Объем текста 6 кб. ТЗ. Оплата 2$ за 1 кб - кому интересно пишите. ...Завершен15 лет назад
- $10
Нужно сделать небольшой рерайт одной страницы.Копирайтинг3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $7
Здравствуйте Фрилансеры!!! Требуеться написать статьи 6шт по 3000 символов, с уникальностью не меньше 95%, в дальнейшем возможно постояное сотрудничество все зависит от выполненой работы и конечно же цены. В заявках оставляем ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт15 лет назад