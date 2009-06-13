Рерайт 70-80 тыс. знаков

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  2. Копирайтинг
Завершен94 заявки957 просмотров

Требуется рерайт текстов строительной тематики

Исходники предоставляются.

Указывайте, пожалуйста, свои расценки за 1000 зн/б.п.

Бюджет проекта небольшой.

Предложения скрыты, все предложения оставляйте в проекте.

С заинтересовавшим меня исполнителем свяжусь сама.

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Всем откликнувшимся спасибо. К сожалению, ответить каждому не смогу.

16 лет назад
jab
55 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранные исполнители

gala52
Галина 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад
$10
4 дня
Ответственное выполнение задания. Спасибо, было приятно сотрудничать.
Работать с Ольгой- само удовольствие. Отзывчивый, понимающий заказчик. Спасибо за сотрудничество!
Feoli
49 лет
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад
$50
3 дня
Татьяна ответственно выполнила задание, сроки также порадовали. Спасибо, было приятно сотрудничать.
Ольга - приятный во всех отношениях заказчик!Четкая постановка задачи и взаимопонимание !

Заявки фрилансеров

gala52
Галина 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад
Feoli
49 лет
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад

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