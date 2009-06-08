Приватный проект для Грамович Марины

Адекватный, креативный, слушающий и думающий фрилансер. Всегда на связи, точно и в срок выполнила всю работу не смотря на сложность и специфичность задачи. Невозможно быть специалистом во всех областях. Но у Марины пытливый ум и творческий подход к работе. Она быстро учится и вникает в суть темы... .