Информация для рерайта предоставляется. Объем около 30 тыс знаков. Нужно срочно. Указывайте сроки и цены. Предложения оставляйте здесь, в приват не пишите.
Приватный проект для Грамович Марины
Написание рекламной статьи по механообработке
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен16 лет назад
Доброе время суток! требуется придумать доменное имя для компании (ЧП) занимающейся деревообработкой (и всем что с этим связано) + оказывающей строительные услуги С уважением, СергейЗавершен16 лет назад
Вход. данные: видеоматериалы на английском языке. Тематика: тренинг-семинар Направление: Психология Выход. данные: Англоязычная версия видео с субтитрами на русском языке. Интересует стоимость 1. Текстовый вариант ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужны авторы статей для женского портала http://www.u-la-la.ru/ Пишите на [email protected] или в аську 428547220Завершен16 лет назад
Нужно написать не большую (1000-1500 символов) креативную , сочную статью. Подробности в личке. Оставляйте цены и сроки.Завершен16 лет назад
- $10
Здравствуйте! Необходимо оперативно выполнить рерайт 6 несложных статей. Тематики – мото, фотография. Оплата за все – 10 $. Примечание: статьи объемом больше 2000 символов можно сокращать до 2000.Завершен16 лет назад
Есть текст, его нужно отрерайтитьКопирайтинг77 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен текст в раздел СОТРУДНИЧЕСТВО на сайт фирмы, занимающейся производством фасадов и отделкой зданий ими. Цель: убедить строительные компании, дизайнерские фирмы сотрудничать ИМЕННО с нами.. и ИМЕННО сотрудничать.. Довести, что это ...Завершен16 лет назад
Возможность вести форум, блог, добавление новостей, статей! переходящий в коммерческий продукт..Копирайтинг29 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется написание серии статей для on-line журнала про МОДУ. От Вас требуется для примера 2-3 статьи, с приложенными к ней картинками (размер статьи А4, тематика - женская мода, верхняя одежда, аксессуары). ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт16 лет назад