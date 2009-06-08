Приватный проект для Грамович Марины

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен4 заявки355 просмотров

Написание рекламной статьи по механообработке

Написание статей
16 лет назад
son_wind
Сергей 
58 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

marinesko
39 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
16 лет назад
$40
5 дней
Адекватный, креативный, слушающий и думающий фрилансер. Всегда на связи, точно и в срок выполнила всю работу не смотря на сложность и специфичность задачи. Невозможно быть специалистом во всех областях. Но у Марины пытливый ум и творческий подход к работе. Она быстро учится и вникает в суть темы... .
Такие приятные заказчики - это редкость. Сергей знает, чего хочет, и не жалеет времени, чтоб подробно объяснить суть задания. Работать с ним было очень приятно, с удовольствием поработаю ещё. Всем рекомендую Сергея как вежливого, внимательного, знающего своё дело заказчика.

Заявки фрилансеров

marinesko
39 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
16 лет назад

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