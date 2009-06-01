Нужно сделать рерайт текста

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт77 заявок764 просмотра

Есть текст, его нужно отрерайтить

16 лет назад
mak133
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужен текст в раздел Сотрудничество

    Нужен текст в раздел СОТРУДНИЧЕСТВО на сайт фирмы, занимающейся производством фасадов и отделкой зданий ими. Цель: убедить строительные компании, дизайнерские фирмы сотрудничать ИМЕННО с нами.. и ИМЕННО сотрудничать.. Довести, что это ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Интернет-портал

    Возможность вести форум, блог, добавление новостей, статей! переходящий в коммерческий продукт..

    Копирайтинг29 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Серия текстов для on-line журнала про моду.

    Требуется написание серии статей для on-line журнала про МОДУ. От Вас требуется для примера 2-3 статьи, с приложенными к ней картинками (размер статьи А4, тематика - женская мода, верхняя одежда, аксессуары). ...

    Написание статей
    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Составить красивое предложение на английском

    Необходимо составить красивое предложение услуг на русском и английском языках. Наброски (ключевые слова) и описания я пришлю. Основное направление - есть web Продукт который надо продвинуть на западный ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Статьи для сайта

    Необходимо написать контент статьи для сайта. Текст необходим уникальный, оптимизирован под ключевые слова. Тематика статей (складская техника)

    Копирайтинг52 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Рейратинг двух технических анонсов

    Рейратинг двух технических анонсов http://ockc.ru/?p=1746 http://ockc.ru/?p=1737 Проверка на уникальность Писать для людей Работать потом будем на постоянной основе, если рерайтг будет ОК

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Необходимы идеи развития сайта

    $100

    У заказчика есть продукт - так называем голыши, а в народе - круглые камни, которые используются в архитектуре, в дизайн-проектах и т.д. Короче ими украшают дом и участок. Необходимы идеи сайта для ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад