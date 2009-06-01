Статьи для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт52 заявки683 просмотра

Необходимо написать контент статьи для сайта.

Текст необходим уникальный, оптимизирован под ключевые слова.

Тематика статей (складская техника)

16 лет назад
ruslannet
45 лет
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Правила и обязанности сторон

    $16

    Имеем клиентский сайт по продаже ПО (скрипт) нужны конкретные строгие правила на сайт и описание обязанностей сторон... для клиентов. Более подробно объясню исполнителю по ICQ Срочно. Отпишитесь в ICQ ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Рейратинг двух технических анонсов

    Рейратинг двух технических анонсов http://ockc.ru/?p=1746 http://ockc.ru/?p=1737 Проверка на уникальность Писать для людей Работать потом будем на постоянной основе, если рерайтг будет ОК

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Необходимы идеи развития сайта

    $100

    У заказчика есть продукт - так называем голыши, а в народе - круглые камни, которые используются в архитектуре, в дизайн-проектах и т.д. Короче ими украшают дом и участок. Необходимы идеи сайта для ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Авто статьи

    Нужен человек, который будет переодически писать статьи по автомобильной тематике. Жду Ваши предложение...

    Копирайтинг57 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написать контент для сайта

    Есть сайт в разработке, для него нужно написать контент, естественно уникальный и оптимизированный. В приложении ТЗ с ссылкой на сайт, основными положениями и ключевыми словами. От Вас: цена - сроки. предложения ...

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Рерайт статей

    Добрый вечер. Требуется несколько человек для периодического рерайта статей различных тематик. Свои цены за 1000 знаков без пробелов оставляйте в проекте. С выбранными исполнителями свяжусь сама

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Написание текстов для сайта про металлобработку

    Компания специализируется на обработке металлов давлением. Штамповка, изготовленье оснастки. http://press-shtamp.ru пример вступительного текста. Необходимо будет так же человечно написать для остальных разделов будущего сайта.

    Копирайтинг42 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • 5 рерайтов текста

    $7

    Есть текст, 3000 знаков, в прикрепленном файле. Требуется пять его рерайтов объемом 2500 знаков без пробела. Оплата по 1,5 $ за статью. Тематика недвижимость Тольятти. В каждой статье необходимо упомянуть три ключа: ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад