Написание текстов для сайта про металлобработку

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт42 заявки453 просмотра

Компания специализируется на обработке металлов давлением. Штамповка, изготовленье оснастки. http://press-shtamp.ru пример вступительного текста. Необходимо будет так же человечно написать для остальных разделов будущего сайта.

16 лет назад
fragilent
Елена 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Правила и обязанности сторон

    $16

    Имеем клиентский сайт по продаже ПО (скрипт) нужны конкретные строгие правила на сайт и описание обязанностей сторон... для клиентов. Более подробно объясню исполнителю по ICQ Срочно. Отпишитесь в ICQ ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • 5 рерайтов текста

    $7

    Есть текст, 3000 знаков, в прикрепленном файле. Требуется пять его рерайтов объемом 2500 знаков без пробела. Оплата по 1,5 $ за статью. Тематика недвижимость Тольятти. В каждой статье необходимо упомянуть три ключа: ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Доработка текстовки и дизайна сайта

    Добрый день ! Есть сайт OfficeNaprokat.ru, продающий офисные услуги в Москве. Услуги расписаны подробно. Задача 1 – выполнить на страницах сайта графическое оформление, иллюстрирующее предлагаемые услуги (например, анимация, комиксы, ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Надо сделать срочный рерайт (исходников нет)

    $50

    Взял задание у постоянного заказчика, подходит срок сдачи задания, а у меня толком даже интернета нету что бы отправить результаты уже выполненного, надо сделать скрочный рерайт. Сроки - до завтрашнего вечера. Мне все равно, будете ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Частный проект для Счастливого Виктора (vseprodam)

    $10

    Рерайт 10 статей. Тематика - туризм, описания интересных мест нашей планеты легким для чтения стилем. Оплата: 10$. (Статья: 1100-1200 знаков). Статьи для рерайта подбираете/ищете сами. Готовые статьи должны ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Частный проект для Максимова Григория (grigoriym)

    $22

    Рерайт 20 статей для сайта автомобильной тематики (статьи про автомобили, автоновинки). Оплата: 22$ (Размер статьи: 1100-1200 знаков). Статьи для рерайта подбираете/ищете сами. Готовые статьи должны быть в формате ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад