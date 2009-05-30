Имеем клиентский сайт по продаже ПО (скрипт) нужны конкретные строгие правила на сайт и описание обязанностей сторон... для клиентов. Более подробно объясню исполнителю по ICQ Срочно. Отпишитесь в ICQ ...
Написание текстов для сайта про металлобработку
Компания специализируется на обработке металлов давлением. Штамповка, изготовленье оснастки. http://press-shtamp.ru пример вступительного текста. Необходимо будет так же человечно написать для остальных разделов будущего сайта.
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