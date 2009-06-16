Частный проект для Максимова Григория (grigoriym)

Рерайт 20 статей для сайта автомобильной тематики (статьи про автомобили, автоновинки).

Оплата: 22$ (Размер статьи: 1100-1200 знаков).

Статьи для рерайта подбираете/ищете сами.

Готовые статьи должны быть в формате word, по одной статье на страницу, в начале статьи должна стоять ссылка на источник статьи. Статья должна быть разбита на абзацы, каждый абзац на новой строке. Украшать текст _не нужно_ (выделять жирным, вставлять картинки в текст, использовать фигурный шрифт и т.п. - не нужно). У источника/оригинала статьи должно быть хотя бы две картинки по теме статьи.

Каждая отрерайченная статья будет проверена на уникальность через copyscape и dcfinder.

По окончании работы вы получаете оплату и отзыв.