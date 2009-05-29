Создание технических статей по IT тематике

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт10 заявок267 просмотров

На регулярной основе требуется создание статей с их англоязычного аналога. Включая верстку на сайт.

Пример

http://www.cisnet.ru/articles/all_gbic.htm

http://www.cisco.com/web/partners/downloads/765/tools/quickreference/gbic.pdf

16 лет назад
alexbolshakov
Bolshakov 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Наполнение новостной ленты по светодизайну

    Нужно наполнять новостную ленту http://decor.telesys.ru/delaet-mir всякими материалами на тему светодизайна. Допустимо как просто копипастить материалы с указанием источника (если авторы не возражают против копипаста), но лучше придумывать собственный комментарий к картинке. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Нужны тексты для страницы и флаера.

    $30

    Нужны срочно тексты для страницы нового клуба для вип публике.Интересует грамотно и креативно написаные тексты.Все подробности напишу при интересе.Желательно иметь результат в течении выходных. Деньги переводим сразу после удтверждения текстов.

    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Статьи по продуктам питания

    Уник + релевантность. SEO-ориентированные тексты. Кол-во статей около 40. Есть готовые тексты - можно провести грамотный рерайтинг. Цены предлагайте.

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Написать Справочный центр для сайта

    Доброе время суток Фрилансеры ! примеры работ: 1.http://www.facebook.com/help.php 2.http://www.odnoklassniki.ru/dk?st.cmd=__helpContent&amp;tkn=9852 3.http://www.fotolia.com/Info/Faq#b18 задача: 1. проанализировать сайт(при личной переписке будет сообщен линк на сайт). 2. построить ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • База знаний по играм

    Нужно оперативно создать 5 баз знаний к играм : World of Warcragt Lineage ll GTA 4 Diablo 2 Travian Что должно получиться: описание основных рас, классов, ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Серия текстов по мебели

    Нужны тексты по мебельной тематике - про гардеробные системы, шкафы-купе. Нужен опыт в похожих тематиках, хороший легкий стиль и Опыт! всего 19 тыс знаков

    Копирайтинг53 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Придумать текст песни про район

    Надо придумать текст песни для района Митино КЛюч.слова митино, трц ладья, дубравная ул. Потипу песни http://cs4194.vkontakte.ru/u5556412/audio/9f25c1affc34.mp3 Бюджет не крутой Безз мата 366947794 icq

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Статьи о ноутбуках.

    $250

    Требуется ведущий раздела для написания новостей, пресс-релизов, обзоров и статей о ноутбуках. Оплата: 10 000 рублей в месяц. От вас требуются знание компьютерной техники, программ, ноутбуков, компьютерного сленга, общее понимание методов ...

    CSSHTML
    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад