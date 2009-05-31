Надо сделать срочный рерайт (исходников нет)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка258 просмотров

Взял задание у постоянного заказчика, подходит срок сдачи задания, а у меня толком даже интернета нету что бы отправить результаты уже выполненного, надо сделать скрочный рерайт. Сроки - до завтрашнего вечера. Мне все равно, будете вы делать сами, будете работать командой или станете посредниками. Главное - результат. Плачу 1 wmz за 1 000 знаков без пробелов (так же, как обещали мне). 12 больших статей, общее количество символов должно быть 50 000. Тематика - особенности ремонта некоторых типов электрооборудования (моторы, электрогенераторы, преобразователи постоянного и переменного напряжения).

Жду ваших предложений.

Прошу не писать предложения типа выполню за 51 wmz, или 750, или 100 wmz.

Я четко поставил цену, четко 50 000 символов, на выполнение задания срок до завтрашнего вечера (16:00).

Если вы заинтересовались - пишите.

16 лет назад
BilD_sv
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

azimut007
36 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$50
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Четко поставил задание, делал толковые замечания, давал советы. Нормальный заказчик.

Заявки фрилансеров

azimut007
36 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад

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