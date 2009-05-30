Взял задание у постоянного заказчика, подходит срок сдачи задания, а у меня толком даже интернета нету что бы отправить результаты уже выполненного, надо сделать скрочный рерайт. Сроки - до завтрашнего вечера. Мне все равно, будете ...
Придумать лозунг к магазину
Придумать лозунг к магазину....на данный момент
"Престиж-маркет
то, что престижно!"
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