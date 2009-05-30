Рерайт англоязычных текстов (покер, казино)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт19 заявок344 просмотра

Требуется рерайт англоязычных текстов. Тематика: покер, казино.

Рерайты требуются регулярно.

Предложения без цен не рассматриваются. Присылайте примеры работ.

16 лет назад
avk1651
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров