Добрый день ! Есть сайт OfficeNaprokat.ru, продающий офисные услуги в Москве. Услуги расписаны подробно. Задача 1 – выполнить на страницах сайта графическое оформление, иллюстрирующее предлагаемые услуги (например, анимация, комиксы, ...
Рерайт англоязычных текстов (покер, казино)
Требуется рерайт англоязычных текстов. Тематика: покер, казино.
Рерайты требуются регулярно.
Предложения без цен не рассматриваются. Присылайте примеры работ.
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