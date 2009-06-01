5 рерайтов текста

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок413 просмотров

Есть текст, 3000 знаков, в прикрепленном файле. Требуется пять его рерайтов объемом 2500 знаков без пробела. Оплата по 1,5 $ за статью. Тематика недвижимость Тольятти.

В каждой статье необходимо упомянуть три ключа:

недвижимость в Тольятти

коммерческая недвижимость в Тольятти

земельные участки в Тольятти

Срок до 12-13 часов 01.06.2009 по Мск.

Предпочтение тем, с кем уже работал.

16 лет назад
__AN26__
Антон 
42 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

deniskaplunov
43 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$7
1 день
Прекрасный исполнитель. Работа выполнена качественно и быстрее установленных сроков. Рекомендую.
Приятно работать с такими заказчиками. Четко поставленная задачи и реальные сроки. Все это сопровождается приятным общением. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

deniskaplunov
43 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад