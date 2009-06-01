Имеем клиентский сайт по продаже ПО (скрипт) нужны конкретные строгие правила на сайт и описание обязанностей сторон... для клиентов. Более подробно объясню исполнителю по ICQ Срочно. Отпишитесь в ICQ ...
Рейратинг двух технических анонсов
Рейратинг двух технических анонсов
Проверка на уникальность
Писать для людей
Работать потом будем на постоянной основе, если рерайтг будет ОК
Выбранный исполнитель
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