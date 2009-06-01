Рейратинг двух технических анонсов

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Закрыт17 заявок442 просмотра

Рейратинг двух технических анонсов

http://ockc.ru/?p=1746

http://ockc.ru/?p=1737

Проверка на уникальность

Писать для людей

Работать потом будем на постоянной основе, если рерайтг будет ОК

16 лет назад
Cablemaster
Дмитрий 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Liliya77
Лилия 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад
$20
1 день
Я сильно удивлен отношением к клиенту и к работе, при том, что отзывов положительных у Лилии предостаточно... Да я обычно никогда и не пишу отрицательных отзывов и уважаю любой труд в том числе и фрилансеров. Но она своеим поведением просто вынудила меня это сделать Отмечу, что Лилия прислала вариант очень быстро. Но не учла специфику технического перевода и то, что этот текст нужен был не для поисковых машин, что четко было сформулировано в задании - пишем для людей. Написала много отсебятины, которой не было в исходном тексте. Я попросил ее убрать отсебятину. Прислала быстро 2-ой вариант. Действительно убрала, но не кое-что оставила... Второй вариант был получше, но и его выкладывать в интернет мне лично стыдно и не было абзатца, который бы не требовал переделки. Всех перлов русского языка не буду описывать - пришлось все самому переписывать, но назвать кабели - "кабеля" говорит о много. Предложил ей оплатить 25% за попытку рерайтинга и потраченное время - про свое я молчу... И вот, что она прислала сегодня в ответ - ее текст дословно "Не нужно мне ничего оплачивать. Тексты выставляю на продажу, уникальность 100%, покупатель думаю найдется. Спасибо за работу." Так что будьте готовы к неожиданностям и обратите внимание на то, что русский язык у девушки хромает. === Лилия считала, что я буду использовать ее статьи - смешно - такое использовать нельзя, тем более после попытки шантажа - поэтому и выложил ее труды, чтобы люди могли прочитать ее "произведение" Кабеля, вычислительные сетки - позор
Уважаемые авторы будьте осторожны при работе с этим заказчиком. Настоятельно не рекомендую с ним связываться. Потеряете как свое время, так и статьи которые ему отправите. Если хотите подробностей напишите мне в ICQ.

Заявки фрилансеров

Liliya77
Лилия 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад

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