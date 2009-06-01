Рейратинг двух технических анонсов

Я сильно удивлен отношением к клиенту и к работе, при том, что отзывов положительных у Лилии предостаточно... Да я обычно никогда и не пишу отрицательных отзывов и уважаю любой труд в том числе и фрилансеров. Но она своеим поведением просто вынудила меня это сделать Отмечу, что Лилия прислала вариант очень быстро. Но не учла специфику технического перевода и то, что этот текст нужен был не для поисковых машин, что четко было сформулировано в задании - пишем для людей. Написала много отсебятины, которой не было в исходном тексте. Я попросил ее убрать отсебятину. Прислала быстро 2-ой вариант. Действительно убрала, но не кое-что оставила... Второй вариант был получше, но и его выкладывать в интернет мне лично стыдно и не было абзатца, который бы не требовал переделки. Всех перлов русского языка не буду описывать - пришлось все самому переписывать, но назвать кабели - "кабеля" говорит о много. Предложил ей оплатить 25% за попытку рерайтинга и потраченное время - про свое я молчу... И вот, что она прислала сегодня в ответ - ее текст дословно "Не нужно мне ничего оплачивать. Тексты выставляю на продажу, уникальность 100%, покупатель думаю найдется. Спасибо за работу." Так что будьте готовы к неожиданностям и обратите внимание на то, что русский язык у девушки хромает. === Лилия считала, что я буду использовать ее статьи - смешно - такое использовать нельзя, тем более после попытки шантажа - поэтому и выложил ее труды, чтобы люди могли прочитать ее "произведение" Кабеля, вычислительные сетки - позор