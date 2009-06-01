Нужен текст в раздел Сотрудничество

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Завершен3 заявки167 просмотров

Нужен текст в раздел СОТРУДНИЧЕСТВО на сайт фирмы, занимающейся производством фасадов и отделкой зданий ими.

Цель: убедить строительные компании, дизайнерские фирмы сотрудничать ИМЕННО с нами.. и ИМЕННО сотрудничать..

Довести, что это выгодно и может принести хорошую прибыль. (придумать плюсы)

Что нет смысла покупать оборудование, содержать производственные площади, обучать персонал, платить зарплату и т.д. (придумать минусы)

Слишком много писать не нужно. Нужно показать, что сотрудничать очень выгодно, что это приносит большую прибыль.

по всем вопросам в асю 155566699

16 лет назад
Bes_vip
41 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

sergey9207
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$10
2 дня
Спасибо команде CompanyWrite Все сделали быстрее оговоренного срока и со скидкой в 40% )
Было приятно сотрудничать, четкое Т.З. , мгновенная оплата, надеемся на долгосрочное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

sergey9207
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад

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